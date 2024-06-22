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Джанашия: Мамардашвили в списке лучших вратарей чемпионата Европы

Джанашия: Мамардашвили в списке лучших вратарей чемпионата Европы
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия назвал голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили одним из лучших вратарей Евро-2024.

«Само собой, что Мамардашвили может после чемпионата Европы уехать в топ-клуб. Я сколько игр Евро смотрел, Мамардашвили входит в список лучших вратарей. Поэтому он может играть в любом топ-клубе Европы и даже в «Реале». Просто я болею за «Реал», поэтому хотел бы, чтобы он был там», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией (1:1). В этом матче он совершил 11 сейвов. Это лучший результат в истории чемпионатов Европы с 2012 года.

Турнирная таблица Евро-2024
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