ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Португалия: Фернандеш довёл счёт до разгромного на 56-й минуте

Турция — Португалия: Фернандеш довёл счёт до разгромного на 56-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

На 56-й минуте полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Бельгия исправится за позор на Евро-2024? Ещё одно поражение приведёт к катастрофе! LIVE
Live
Бельгия исправится за позор на Евро-2024? Ещё одно поражение приведёт к катастрофе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android