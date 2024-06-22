Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турция — Португалия: Фернандеш довёл счёт до разгромного на 56-й минуте

В эти минуты на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).