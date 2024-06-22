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Источник: «Рубин» близок к подписанию вратаря «Енисея» Ставера

Источник: «Рубин» близок к подписанию вратаря «Енисея» Ставера
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Вратарь «Енисея» Евгений Ставер близок к тому, чтобы стать игроком «Рубина». Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, казанцы находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу голкипера. С высокой долей вероятности на следующей неделе Ставер подпишет контракт с «Рубином» сроком на два года. При этом данный переход никак не повлияет на возможную аренду голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю «Енисея» со стороны подмосковных «Химок».

26-летний Евгений Ставер выступает за «Енисей» с лета 2022 года. Всего за красноярскую команду он отыграл 49 матчей, в 12 из которых сохранил ворота «Енисея» в неприкосновенности. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ставера составляет € 500 тыс.

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