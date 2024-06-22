Форвард сборной Чехии Шик высказался о ничьей с Грузией на Евро-2024

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал ничью с Грузией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Результат для нас недостаточен. Мы были лучше, но вратарь не позволил нам забить в первом тайме. Потом мы пропустили с пенальти, и всё пошло не так хорошо.

Мы сравняли счёт и погнались за вторым мячом, сильно прессинговали их, но не смогли забить тот гол, который заслуживали. Однако мы совершили глупость на последней минуте и могли проиграть. У нас есть одно очко, и мы будем биться за всё в последней игре», — приводит слова Шика пресс-служба УЕФА.

Сборные Грузии и Чехии играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.