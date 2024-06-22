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Роналду отдал голевую передачу при выходе вдвоём на вратаря в матче с Турцией на ЧЕ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией. На момент написания новости счёт в матче — 3:0

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).