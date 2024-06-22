«Челси» объявил о подписании 17-летнего бразильского форварда

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе 17-летнего вингера Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса». Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что клубы согласовали между собой условия трансфера, предполагающие плату за футболиста в размере € 40 млн плюс дополнительные € 25 млн в качестве бонусов.

Напомним, 17-летний Эстевао Виллиан является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 30 млн.