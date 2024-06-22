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Криштиану Роналду вышел на первое место в истории Евро по числу голевых передач

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией. Таким образом, Роналду отдал семь голевых передач на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.

Ранее, на 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота.

Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести чемпионатах Европы. Футболист принял участие в чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 (стал победителем), 2020 (фактически проводился в 2021-м), 2024 годах.