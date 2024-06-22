Капитан «Реала» Начо перейдёт в «Аль-Кадисию» — Фабрицио Романо

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к тому, чтобы стать игроком саудовской «Аль-Кадисии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в начале этой недели Фернандес успешно прошёл медосмотр перед переходом в команду. Футболист должен подписать двухлетний контракт с саудовским клубом после того, как все документы будут утверждены.

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34-летний Начо Фернандес является воспитанником мадридского «Реала» и выступает за «Королевский клуб» на протяжении всей своей карьеры. Срок действия текущего контракта игрока завершается 30 июня 2024 года. По информации СМИ, «Реал» предложил Начо новый контракт на один сезон, но пока стороны не договорились о продлении сотрудничества.