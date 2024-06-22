Мальчик выбежал на поле и сделал селфи с Роналду в матче Португалии с Турцией на Евро-2024

Маленький фанат выбежал на поле во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборной Португалии с Турцией и сделал селфи с капитаном и нападающим португальцев Криштиану Роналду. Встреча продолжается в эти минуты, счёт 3:0 в пользу Португалии.

Команды играют на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Португалии Бернарду Силва. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота. На 56-й минуте полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).