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Джанашия: ожидал большего от сборной Грузии, но одно очко — тоже хорошо

Джанашия: ожидал большего от сборной Грузии, но одно очко — тоже хорошо
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о выступлениях грузинской национальной команды на текущем чемпионате Европы — 2024. Напомним, в активе команды одно набранное очко после двух матчей группового этапа.

«Я ожидал большего от сборной Грузии, но одно очко — это тоже хорошо. Мы могли выйти вперёд на последних минутах, но не получилось. С турками было тоже самое, не смогли забить в конце матча. Всё почему-то повторяется. Я не спорю, что было тяжело. В первом тайме сыграли лучше в последних 15 минутах, а во втором тайме не было моментов, потому что чехи забрали инициативу. Но это футбол, поэтому какую тактику выбрал тренер, по такой тактике и играем. Тренер мог выиграть этот матч, если забили бы на последней минуте», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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