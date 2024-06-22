Чемпион Австрии «Штурм» близок к подписанию вратаря Даниила Худякова

Вратарь Даниил Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что с экс-голкипером московского «Локомотива» согласован контракт на четыре года. Сейчас решается вопрос выезда игрока в Австрию, после чего будет подписан контракт.

Напомним, вчера, 21 июня, «Локомотив» объявил, что Худяков покинул стан железнодорожников по истечении срока действия контракта.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.