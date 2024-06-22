Андрей Окладников высказался о переходе в «Черноморец»

Нападающий Андрей Окладников прокомментировал свой переход в «Черноморец».

«Черноморец» заинтересовался мной и был убедителен, поэтому мне было интересно попробовать что-то новое и взять новый вызов. Возможно, пора было уехать из родного дома, поэтому решили с семьёй и поехали. Может быть, это будет толчок для дальнейшего шага. Я знаю тренерский штаб и многих игроков команды, тем более многие футболисты перешли в клуб этим летом.

Ощущения от перехода положительные, но пока только вливаюсь в коллектив и тренировочный процесс. Нужно набирать форму и кондиции. Среди целей на сезон — это выигрывать каждый матч, а там будет видно», — сказал Окладников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Андрей Окладников принял участие в 33 матчах за «Енисей» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.