«Мы на шаг ближе к цели». Бернарду Силва — о выходе сборной Португалии в плей-офф ЧЕ

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0). Форвард отметился голом в этой игре и был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень доволен тремя набранными очками и тем, что мы стали третьими, кто вышел в плей-офф. Мы на шаг ближе к нашей цели — победе в турнире. И первый шаг нами уже сделан.

Неважно, окажется ли этот гол в итоге моим единственным в турнире или нет. Всё, что имеет сейчас значение — то, что мы прошли в плей-офф и готовы к следующему этапу. Мы сегодня были очень хороши. Они высоко давили, но мы контролировали игру, ограничивая их угрозу и находя пространство за их спинами», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.