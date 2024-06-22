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«Мы на шаг ближе к цели». Бернарду Силва — о выходе сборной Португалии в плей-офф ЧЕ

«Мы на шаг ближе к цели». Бернарду Силва — о выходе сборной Португалии в плей-офф ЧЕ
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Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0). Форвард отметился голом в этой игре и был признан лучшим игроком встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Я очень доволен тремя набранными очками и тем, что мы стали третьими, кто вышел в плей-офф. Мы на шаг ближе к нашей цели — победе в турнире. И первый шаг нами уже сделан.

Неважно, окажется ли этот гол в итоге моим единственным в турнире или нет. Всё, что имеет сейчас значение — то, что мы прошли в плей-офф и готовы к следующему этапу. Мы сегодня были очень хороши. Они высоко давили, но мы контролировали игру, ограничивая их угрозу и находя пространство за их спинами», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

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