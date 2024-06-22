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«Ювентус» заплатит «Астон Вилле» € 28 млн и отдаст двух игроков за Дугласа Луиса — Романо

«Ювентус» заплатит «Астон Вилле» € 28 млн и отдаст двух игроков за Дугласа Луиса — Романо
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Туринский «Ювентус» обменяет 20-летнего вингера Сэмюэла Айлинга и 22-летнего полузащитника Энсо Барренечеа на опорного полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Также сообщается, что итальянцы доплатят англичанам € 28 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устная договорённость между клубами по обмену уже достигнута.

Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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