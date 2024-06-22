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Тренер сборной Португалии Мартинес прокомментировал победу в матче с Турцией на Евро-2024

Тренер сборной Португалии Мартинес прокомментировал победу в матче с Турцией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о разгромной победе в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Считаю, мы отыграли на том же уровне, что и в игре с Чехией, но на сей раз смогли забить первыми. Сборная Турции хорошо начала, но мы выстояли и, забив, взяли ситуацию под свой контроль. После этого мы можем дать игровое время другим футболистам из нашей раздевалки – они его заслуживают.

Это была непростая игра. Я считаю, что у сборной Турции в составе есть исключительные таланты, но мы не позволили им действовать. Высокий темп игры дал нам возможность взять всё в свои руки, благодаря чему мы оставались сосредоточены и сконцентрированы в игре в обороне. Я рад сухому матчу», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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