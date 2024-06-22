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Бельгия — Румыния: Тилеманс открыл счёт на второй минуте матча

Бельгия — Румыния: Тилеманс открыл счёт на второй минуте матча
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Бельгии и Румынии. Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
2-й тайм
1 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'    

На второй минуте матча счёт открыл бельгийский полузащитник Юри Тилеманс: нападающий Ромелу Лукаку получил мяч в штрафной площади, находясь спиной к воротам соперника, затем отпасовал назад хавбеку, который отправил мяч в сетку ворот.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии не набрала ни одного очка и занимает последнее место в квартете Е. Румынская национальная команда, заработавшая три очка, располагается на первой строчке.

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