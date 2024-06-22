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«Я просто делаю свою работу». Голкипер Грузии Мамардашвили — о своей игре в матче с Чехией

«Я просто делаю свою работу». Голкипер Грузии Мамардашвили — о своей игре в матче с Чехией
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Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о ничьей в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Чехии. Напомним, грузинский вратарь совершил 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Я спас свою команду от поражения? Это не совсем правильно! Я просто делаю свою работу. Я доволен первым очком. Мы могли даже выиграть его в конце, но таков футбол. Пока у нас есть шанс пройти дальше, мы будем продолжать бороться. Мы знаем, как тяжело будет против Португалии, но посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Мамардашвили пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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