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Сборная Бельгии вышла вперёд в матче с Румынией на Евро-2024, забив первым ударом

Сборная Бельгии вышла вперёд в матче 2-го тура группового этапа с Румынией на Евро-2024, забив первым же ударом в игре.

Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте матча нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил мяч в штрафной площади соперника, находясь спиной к воротам. Затем он отпасовал на линию штрафной полузащитнику Юри Тилемансу, который поразил ворота румынского голкипера Флорина Ницэ.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.