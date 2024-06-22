Тренер сборной Грузии Саньоль назвал цель команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль после ничейного матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией (1:1) высказался о цели национальной команды на текущем турнире.

«Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир. Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам ещё многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).