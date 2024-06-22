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«БроукБойз» обыграли «Родину Медиа» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги

«БроукБойз» обыграли «Родину Медиа» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги
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Завершился ответный матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались московские «Родина Медиа» и «БроукБойз». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Жилинским. Основное время матча закончилось со счётом 0:1. В серии послематчевых буллиталити точнее оказались футболисты «БроукБойз» (3:2). В первой встрече «Родина Медиа» одержала победу в серии послематчевых буллиталити (0:0, 4:1 пен.). Таким образом, «БроукБойз» вышли в 1/2 финала турнира.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/4 финала. 2-й матч
22 июня 2024, суббота. 21:00 МСК
Родина Медиа
Окончен
0 : 1
2 : 3
Broke Boys
0:1 Рахимов – 13'    

На 24-й минуте забил игрок «БроукБойз» Алишер Рахимов.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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