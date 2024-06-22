«БроукБойз» обыграли «Родину Медиа» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги

Завершился ответный матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались московские «Родина Медиа» и «БроукБойз». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Жилинским. Основное время матча закончилось со счётом 0:1. В серии послематчевых буллиталити точнее оказались футболисты «БроукБойз» (3:2). В первой встрече «Родина Медиа» одержала победу в серии послематчевых буллиталити (0:0, 4:1 пен.). Таким образом, «БроукБойз» вышли в 1/2 финала турнира.

На 24-й минуте забил игрок «БроукБойз» Алишер Рахимов.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).