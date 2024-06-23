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Защитник «Байера» Гримальдо оценил талант нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля

Защитник «Байера» Гримальдо оценил талант нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля
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Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо оценил уровень нападающего «Барселона» Ламина Ямаля.

«У него гораздо больше таланта, чем у меня. Он невероятный игрок, у которого нет границ, и он удивил меня этим. Он находит нестандартные решения на каждой тренировке, в каждом матче, это что-то уникальное», — приводит слова Гримальдо Barca Universal.

Ямаль в прошлом сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Ямаль и Гримальдо в составе сборной Испании принимают участие на Евро-2024. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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