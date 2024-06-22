Махачкалинское «Динамо» огласило состав на второй летний сбор перед дебютом в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» продолжает летнюю подготовку к дебютному сезону в РПЛ. Клуб в составе 23 футболистов проведёт второй сбор в Кисловодске (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев в социальных сетях.
Состав махачкалинского «Динамо» на летний сбор в Кисловодске.
Вратари: Давид Волк, Тимур Магомедов.
Защитники: Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов, Франсиско Кампо Мина, Илья Кирш, Владимир Ковачевич, Валентин Пальцев, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Максим Храмцов, Идар Шумахов.
Полузащитники: Даниял Алиев, Шамиль Гаджиев, Никита Глушков, Абдулпаша Джабраилов, Кирилл Зинович, Антон Крачковский, Ражаб Магомедов, Зелимхан Юсупов.
Нападающие: Абакар Гаджиев, Эгаш Касинтура, Сердер Сердеров.
Напомним, «Динамо» Махачкала поднялось в РПЛ по итогам сезона-2023/2024 Первой лиги.