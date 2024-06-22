«Локомотив» подпишет Тимофеева, если Баринов уйдёт в «Алавес»

«Локомотив» бесплатно подпишет полузащитника Артёма Тимофеева в случае ухода хавбека красно-зелёных Дмитрия Баринова в испанский «Алавес». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Алавес» настроен подписать Баринова и сделает новое предложение о трансфере после того, как продаст игрока-легионера из своего состава.

Ранее о том, что Тимофеев может стать игроком «Локомотива», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Кроме этого, по информации журналиста, «Алавес» уже предлагал € 3 млн за Дмитрия Баринова «Локомотиву» и зарплату в € 700 тыс. самому игроку.

Артём Тимофеев является полузащитником грозненского «Ахмата», его контракт с клубом истекает в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

«Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России сезона-2023/2024, набрав 53 очка в 30 матчах.