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Бельгия — Румыния: Лукаку забил на 64-й минуте, но его гол был отменён

Бельгия — Румыния: Лукаку забил на 64-й минуте, но его гол был отменён
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Бельгии и Румынии. Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

На 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, однако его гол был отменён из-за офсайда.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии не набрала ни одного очка и занимает последнее место в квартете Е. Румынская национальная команда, заработавшая три очка, располагается на первой строчке.

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