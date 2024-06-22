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Пепе высказался о победе Португалии над Турцией в матче Евро-2024

Пепе высказался о победе Португалии над Турцией в матче Евро-2024
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41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе поделился эмоциями после победы в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Мы хорошо справились. Команда хорошо работала, мы делали то, о чем просил нас тренер. Мы знали, что это будет тяжёлая игра с отличной атмосферой. Сегодня мы сражались за всех, за наши семьи и за наших болельщиков, и нас всех можно поздравить», — приводит слова Пепе пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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