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«Сильное выступление». Антониу Фонсека — об игре Португалии в матче с Турцией на ЧЕ

«Сильное выступление». Антониу Фонсека — об игре Португалии в матче с Турцией на ЧЕ
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Бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал результат матча команды, представляющей его страну, с Турцией (3:0) в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024.

«Скажу кратко: это было сильное выступление. Команда выступила очень спокойно и контролировала ситуацию. Безусловно, Португалия сыграла лучше, чем в прошлом матче. Нынешняя тактика лучше подходит Роналду, Бернарду Силве и Фернандешу, поскольку они показывают свои лучшие качества. Но существует большая вероятность того, что Мартинес сменит несколько игроков на встречу с Грузией, и это может изменить расстановку на поле в последнем матче», — приводит слова Фонсеки Metaratings.

После победы над Турцией Португалия обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

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