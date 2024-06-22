Тренер Турции Монтелла: Португалия — одна из лучших команд в Европе, они это доказали

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией.

«Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая — такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия — одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали.

Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

После этой игры в активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.