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Монтелла: Гюлер не мог играть с Португалией больше 30 минут, не увеличивая риск травмы

Монтелла: Гюлер не мог играть с Португалией больше 30 минут, не увеличивая риск травмы
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о состоянии полузащитника Арды Гюлера после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:3). Напомним, 19-летний футболист появился на поле на 70-й минуте встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Арда не мог играть больше 30 минут, не увеличивая риск получить травму. В конце концов я сдался и выпустил его. Когда ты играешь раз в четыре дня, это совсем другой вид спорта [чем игры раз в неделю], поэтому тебе нужна ротация игроков», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

После этой игры в активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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