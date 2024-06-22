Монтелла: Гюлер не мог играть с Португалией больше 30 минут, не увеличивая риск травмы

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о состоянии полузащитника Арды Гюлера после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:3). Напомним, 19-летний футболист появился на поле на 70-й минуте встречи.

«Арда не мог играть больше 30 минут, не увеличивая риск получить травму. В конце концов я сдался и выпустил его. Когда ты играешь раз в четыре дня, это совсем другой вид спорта [чем игры раз в неделю], поэтому тебе нужна ротация игроков», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

После этой игры в активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.