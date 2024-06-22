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Арбитры отменили третий гол Ромелу Лукаку на Евро-2024

Арбитры отменили третий гол Ромелу Лукаку на Евро-2024
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил на 64-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Румынией. Однако мяч был отменён системой VAR, усмотревшей положение «вне игры». Этот мяч стал третьим от бельгийского форварда, который был отменён в этом турнире. Ранее Лукаку забил два гола в ворота Словакии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, которые не были засчитаны арбитрами.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте матча нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил мяч в штрафной площади соперника, находясь спиной к воротам. Затем он отпасовал на линию штрафной полузащитнику Юри Тилемансу, который поразил ворота румынского голкипера Флорина Ницэ.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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