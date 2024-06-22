Талалаев: у Роналду пропал взрыв, но быть опасным он не перестаёт

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

«Роналду был всегда взрывоопасным. Но сейчас взрыв пропал, а опасным Криштиану быть не перестаёт. В каждом эпизоде он играет правильно и на пользу команде. Роналду играет за счёт понимания игры и взаимодействия с партнёрами. Под Криштиану на поле играют великие люди: Силва, Фернандеш, Витинья. Он обеспечивает их манёврами и свободными зонами», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести чемпионатах Европы. Футболист принял участие в чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 (стал победителем), 2020 (фактически проводился в 2021-м), 2024 годах. В матче с Турцией Роналду отдал седьмую голевую передачу на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира.

Напомним, сборная Португалии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе F за тур до окончания группового этапа. Следующий матч в своей группе португальцы проведут с Грузией. Встреча состоится 26 июня.