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Талалаев: у Роналду пропал взрыв, но быть опасным он не перестаёт

Талалаев: у Роналду пропал взрыв, но быть опасным он не перестаёт
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Роналду был всегда взрывоопасным. Но сейчас взрыв пропал, а опасным Криштиану быть не перестаёт. В каждом эпизоде он играет правильно и на пользу команде. Роналду играет за счёт понимания игры и взаимодействия с партнёрами. Под Криштиану на поле играют великие люди: Силва, Фернандеш, Витинья. Он обеспечивает их манёврами и свободными зонами», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Криштиану Роналду — первый футболист в истории, принявший участие в шести чемпионатах Европы. Футболист принял участие в чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 (стал победителем), 2020 (фактически проводился в 2021-м), 2024 годах. В матче с Турцией Роналду отдал седьмую голевую передачу на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира.

Напомним, сборная Португалии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе F за тур до окончания группового этапа. Следующий матч в своей группе португальцы проведут с Грузией. Встреча состоится 26 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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