Агент Магкеева: Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь «Пари НН»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, прокомментировал подписание контракта с «Пари Нижний Новгород».

«Мы довольны, что подписали контракт с «Пари НН». Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь клубу в достижении задач, поставленных руководством», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Магкеев родился во Владикавказе. Начинал заниматься в школе местного «Спартака», а затем перебрался в Москву – в академию «Локомотива». Выступал за московские команды «Казанка» и «Локомотив». В составе красно-зелёных становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка нашей страны. Всего Магкеев провёл за московскую команду 79 матчей, сыграв в том числе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.