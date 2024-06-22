ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Магкеева: Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь «Пари НН»

Агент Магкеева: Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, прокомментировал подписание контракта с «Пари Нижний Новгород».

«Мы довольны, что подписали контракт с «Пари НН». Стас постарается вернуться на свой высокий уровень и помочь клубу в достижении задач, поставленных руководством», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Магкеев родился во Владикавказе. Начинал заниматься в школе местного «Спартака», а затем перебрался в Москву – в академию «Локомотива». Выступал за московские команды «Казанка» и «Локомотив». В составе красно-зелёных становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка нашей страны. Всего Магкеев провёл за московскую команду 79 матчей, сыграв в том числе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Материалы по теме
«Пари НН» объявил о подписании контракта со Станиславом Магкеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android