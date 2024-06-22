Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче Евро-2024

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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Румынии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

На второй минуте матча нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил мяч в штрафной площади соперника, находясь спиной к воротам. Затем он отпасовал на линию штрафной полузащитнику Юри Тилемансу, который поразил ворота румынского голкипера Флорина Ницэ.

На 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, однако его гол был отменён из-за офсайда.

На 80-й минуте бельгийцы установили окончательный счёт в матче: забил полузащитник Кевин Де Брёйне после паса от своих ворот голкипера Коэна Кастельса.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.