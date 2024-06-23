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Группа Е на Евро-2024 — единственная на турнире, где у всех команд равное количество очков

Группа Е на Евро-2024 — единственная на турнире, где у всех команд равное количество очков
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Румынии. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0. Таким образом, после двух туров группового этапа группа Е, где выступают Бельгия, Румыния, Словакия, Украина, — единственная, где у всех команд равное количество очков.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

После двух сыгранных матчей у всех команд по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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