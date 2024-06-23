Группа Е на Евро-2024 — единственная на турнире, где у всех команд равное количество очков

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Румынии. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0. Таким образом, после двух туров группового этапа группа Е, где выступают Бельгия, Румыния, Словакия, Украина, — единственная, где у всех команд равное количество очков.

После двух сыгранных матчей у всех команд по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).