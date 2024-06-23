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Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024

Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Румынией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгия встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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