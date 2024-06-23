Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Румынией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгия встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.