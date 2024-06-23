Эквадор — Венесуэла: стартовые составы команд на матч Копа-2024

Сегодня, 23 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Эквадора и Венесуэлы. Игра команды из группы В будет проходить на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

Стартовые составы команд.

Эквадор: Домингес, Пресиадо, Торрес, Пачо, Инкапье, Кайседо, Йебоа, Паэс, Сармиенто, Франко, Валенсия.

Венесуэла: Ромо, Наварро, Гонсалес, Феррареси, Осорио, Кассерес, Мартинес, Эррера, Рондон, Сотельдо, Мачис.

Вместе с Эквадором и Венесуэлой в группе В также сыграют Ямайка и Мексика. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии.