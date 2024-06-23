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Эквадор — Венесуэла: стартовые составы команд на матч Копа-2024

Эквадор — Венесуэла: стартовые составы команд на матч Копа-2024
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Эквадора и Венесуэлы. Игра команды из группы В будет проходить на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Эквадор
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Эквадор – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Стартовые составы команд.

Эквадор: Домингес, Пресиадо, Торрес, Пачо, Инкапье, Кайседо, Йебоа, Паэс, Сармиенто, Франко, Валенсия.

Венесуэла: Ромо, Наварро, Гонсалес, Феррареси, Осорио, Кассерес, Мартинес, Эррера, Рондон, Сотельдо, Мачис.

Вместе с Эквадором и Венесуэлой в группе В также сыграют Ямайка и Мексика. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии.

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