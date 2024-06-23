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Видео: гол бельгийца Де Брёйне после передачи от своего вратаря в матче с Румынией на ЧЕ

Видео: гол бельгийца Де Брёйне после передачи от своего вратаря в матче с Румынией на ЧЕ
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Бельгии и Румынии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

На 80-й минуте бельгийцы установили окончательный счёт в матче: забил полузащитник Кевин Де Брёйне после паса от своих ворот голкипера Коэна Кастельса. Предлагаем посмотреть видео этого гола.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгии встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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