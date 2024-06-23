«Он патриот своей республики». Тренер «Ахмата» Адиев объяснил аренду Адамова из «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил переход на правах аренды крайнего защитника «Зенита» Арсена Адамова в грозненский клуб.

«Адамов — наш первый новичок. Я как главный тренер был очень заинтересован в его переходе. Благодарен руководству, что мы так оперативно смогли его заполучить. Мы его рассматриваем как латераля и как одного из центральных защитников: тут будем отталкиваться от вариаций в игре и тактических задумок. Конечно, он усилит наш правый фланг.

Он патриот своей республики. Я с ним сразу же переговорил, он мне ответил, что если клуб в нём заинтересован, то он с большим удовольствием примет этот вызов. Как и любой чеченец, он хочет играть в своей команде за родную республику. В плане мотивации у него нет абсолютно никаких проблем», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».

20 июня «Ахмат» объявил о переходе Арсена Адамова на правах аренды.

24-летний Арсен является воспитанником команды из Грозного. Адамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ахмата» в 2020 году. Был многолетним капитаном молодёжной команды, в составе которой, играя на позиции правого защитника, провёл 128 матчей и забил 17 голов. Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.