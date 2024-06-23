«Роналду перестроился». Шалимов высказался об игре 39-летнего португальца

Бывший футболист сборной России и миланского «Интера» Игорь Шалимов высказался об игре 39-летнего нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0).

«Мне кажется, что Роналду перестроился. Кажется, что по нему видно, что Криштиану готов к тому, что его заменят. Его голевые передачи на таких турнирах я вообще не помню! В былые времена он мог и не отдать пас в такой ситуации.

Могу сказать, что Роналду не ищет мяч, может опуститься или уйти на фланг. Но для него важно забить или отдать, создать голевую ситуацию. Криштиану оказывается там, где нужно, за счёт своего опыта, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.