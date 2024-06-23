Юрий Сёмин оценил шансы сборной Грузии на выход в плей-офф Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы сборной Грузии на выход из группы на чемпионате Европы — 2024 после ничьей с Чехией (1:1) в матче 2-го тура.

«После сегодняшнего матча будет достаточно сложно. Можно сказать, что Грузия очень и очень достойно играет на этом чемпионате. В какой-то мере им не хватает опыта как в концовке сегодняшней игры. Могли забить мяч, и были бы хорошие шансы пройти дальше. На мой взгляд, они играют на максимум своих возможностей. Я думаю, что им будет не стыдно вернуться домой, перед своими болельщиками. Они делают праздник на этом чемпионате», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).