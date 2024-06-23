Главный тренер сборной Румынии: Бельгия — кандидат на чемпионство на Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Бельгией (0:2).

«Сборная Бельгии — команда высокого качества, у них есть скорость, взрывной характер, мощь. Это цельная команда. Они — кандидаты на чемпионство. Мы никогда не сдавались, боролись очень упорно. Во втором тайме мы были лучше. При небольшом везении мы могли бы заработать очко. У нас были шансы сравнять счет», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.