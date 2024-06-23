Евро-2024: результаты матчей 22 июня, турнирная таблица

22 июня на Евро-2024 состоялись три матча. Эти игры проходили в группах E и F.

Результаты матчей чемпионата Европы, 22 июня:

Группа F. Грузия — Чехия — 1:1;

Группа F. Турция — Португалия — 0:3;

Группа E. Бельгия — Румыния — 2:0.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в квартете F. Турция, имеющая в своём активе три очка, занимает вторую строчку в группе. На третьем месте располагается Чехия (1), на четвёртом — Грузия (1).

После двух сыгранных матчей у всех команд квартета E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния. В то время как Бельгия, Словакия и Украина располагаются на втором, третьем и четвёртом местах соответственно.