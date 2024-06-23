Сёмин предположил, почему Кварацхелия не забивает за сборную Грузии на Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после ничьей в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1) поделился мыслями о том, почему вингеру грузинской национальной команды Хвиче Кварацхелии не удаётся забить на турнире.

«Наверное, не получается, потому что акцент больше сделан на оборонительные действия. Грузины любят атаковать, но не особенно любят обороняться. Сегодняшний тренер в какой-то мере сделал баланс, поменял тактику. Они очень достойно выступают. Мне они нравятся», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).