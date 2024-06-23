Комментатор Алхазов впечатлён игрой сборной Бельгии в матче с Румынией на Евро-2024

Комментатор Okko Денис Алхазов прокомментировал игру сборной Бельгии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (2:0).

«Бельгийцы наконец приехали на турнир. Тройка в обороне сработала, вернулся Вертонген – и стало проще держать мяч. Тилеманс сделал центр интеллигентнее и подвижнее, а ещё забил сам с передачи Лукаку. Сам Ромелу обречён на мемы – отменили уже третий гол форварда на турнире. Румыны нажимали во втором тайме, но шикарная игра Кастельса и Вертонгена потушила все моменты. Вратарь бельгийцев, кстати, отдал голевую передачу – этот Евро не перестаёт удивлять», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгии встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.