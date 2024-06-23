ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Алхазов впечатлён игрой сборной Бельгии в матче с Румынией на Евро-2024

Комментатор Алхазов впечатлён игрой сборной Бельгии в матче с Румынией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Денис Алхазов прокомментировал игру сборной Бельгии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (2:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

«Бельгийцы наконец приехали на турнир. Тройка в обороне сработала, вернулся Вертонген – и стало проще держать мяч. Тилеманс сделал центр интеллигентнее и подвижнее, а ещё забил сам с передачи Лукаку. Сам Ромелу обречён на мемы – отменили уже третий гол форварда на турнире. Румыны нажимали во втором тайме, но шикарная игра Кастельса и Вертонгена потушила все моменты. Вратарь бельгийцев, кстати, отдал голевую передачу – этот Евро не перестаёт удивлять», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

Заключительную игру группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Румынии проведёт со Словакией, в то время как национальная команда Бельгии встретится с Украиной. Оба матча состоятся 26 июня.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Группа Е на Евро-2024 — единственная на турнире, где у всех команд равное количество очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android