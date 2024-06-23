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Тренер «Динамо» Личка оценил шансы сборной Чехии на выход из группы Евро-2024

Тренер «Динамо» Личка оценил шансы сборной Чехии на выход из группы Евро-2024
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах сборной Чехии выйти из своей группы на чемпионате Европы — 2024. Вчера, 22 июня, чехи сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа турнира со сборной Грузии (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из-за тренировки я не видел матч сборной Чехии с Грузией, смотрел только предыдущий матч, с Португалией. У Португалии другой уровень: если бы сыграли вничью с ними, то был бы большой плюс для нас. Сегодня сыграли 1:1, но надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не даёт уже. Я как чех верю в победу Чехии в матче с Турцией.

Я видел игру Турции с Грузией, это был один из лучших матчей на чемпионате Европы. Классная и открытая игра. Хорошие, индивидуально сильные игроки у турок, но чехам надо побеждать. Турция подойдёт к третьему матчу чуть в лучшем положении, потому что на чехов будет огромное давление. Плохая реализация? Не хочу оценивать игру, сегодня нанесли 26 ударов — это очень хороший показатель», – приводит слова Лички Metaratings.

После двух сыгранных матчей в группе F сборная Чехии занимает третье место, набрав одно очко. Заключительную игру группового этапа турнира чехи проведут с национальной командой Турции. Встреча состоится 26 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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