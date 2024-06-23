В «Ахмате» оценили календарь РПЛ на сезон-2024/2025

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о календаре на сезон-2024/2025, который накануне, 20 июня, Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила на своём официальном сайте.

«В любом случае нам со всеми играть. Мы начнём сезон с лидеров чемпионата. С учётом того, что наша команда сильно перестраивается в это межсезонье, понятно, что у нас будут проблемы из-за отсутствия сыгранности. Хотелось бы, конечно, более мягко войти в чемпионат. Но ситуация такая, какая она есть. Нашему тренерскому штабу нужно правильно подготовить тех, кто у нас есть в наличии, двигаться от игры к игре, чтобы мы достойно дошли до середины чемпионата без больших потерь очков», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 встреч. «Ахмат» начнёт новый сезон РПЛ домашним матчем с «Краснодаром» в 1-м туре.