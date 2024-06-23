Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии в матче с Румынией на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал победу команды во 2-м туре чемпионата Европы по футболу с национальной командой Румынии (2:0).

«Мы играли по той же схеме, что и против Словакии. Тилеманс выступил фантастически хорошо, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, и теперь посмотрим, что будет дальше. Мы прессинговали высоко и старались отобрать мяч. Румыния любит контролировать игру. Против них нелегко, но у нас хороший характер. Я очень рад, что мы выиграли игру, было очень важно набрать эти три очка, и, конечно, мы упустили некоторые моменты», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

В следующем туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Украины, а Румыния проведёт матч со Словакией. Игры пройдут 26 июня.

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