Дани Ольмо высказался о возможном возвращении в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону», воспитанником которой он является, на фоне слухов о желании каталонцев и их нового главного тренера Ханса-Дитера Флика подписать испанского игрока немецкой команды.

«Что было бы, если бы «Барселона» попросила меня вернуться и сделала на меня ставку? Сейчас другое время. Приходят новые молодые игроки, как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Гави, Марк Гиу, Эктор Форт. Они много играют за первую команду, и я рад за них. Это также полезно и для сборной Испании», – сказал Ольмо на пресс-конференции.

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Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сейчас атакующий полузащитник выступает на чемпионате Европы – 2024 в составе испанской национальной команды. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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