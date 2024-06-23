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Де Брёйне высказался об игре Лукаку на Евро-2024

Де Брёйне высказался об игре Лукаку на Евро-2024
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Румынии (2:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы играли плохо сами по себе. Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты. У нас есть страсть, у нас есть энергия. Если бы мы могли больше владеть мячом, было бы лучше, но я приложу все усилия. Важно то, что мы создаем моменты и такие ситуации. Да, мы можем забивать.

Лукаку? Ромелу сегодня провел великолепную игру. Он очень бескорыстен, как вы видели, когда он отдавал передачу на Тилеманса, но, на мой взгляд, он проводит отличный турнир», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, у Лукаку отменили уже три гола на этом чемпионате Европы -2024.

В следующем матче сборная Бельгии встретится с Украиной.

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