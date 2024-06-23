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Рональд Араухо одной фразой ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Рональд Араухо одной фразой ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»
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Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о своём будущем в стане сине-гранатовых на фоне слухов об уходе игрока.

«Останусь ли я в «Барселоне»? Я сосредоточен на Кубке Америки», – сказал Араухо на пресс-конференции.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что за ситуацией с продлением контракта Араухо следят «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании уругвайца.

Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В минувшем сезоне Араухо сыграл за клуб 37 матчей, забил один мяч и совершил две результативные передачи.

Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США. На групповом этапе уругвайцы встретятся с США, Боливией и Панамой.

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