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Эквадор – Венесуэла, результат матча 23 июня 2024, счет 1:2, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Передача Рондона помогла Венесуэле обыграть Эквадор в матче 1-го тура Копа-2024
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В ночь с 22 на 23 июня мск на стадионе «Левайс» в американской Санта-Кларе (Калифорния) завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе B между сборными Эквадора и Венесуэлы. Встреча закончилась победой венесуэльцев со счётом 2:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 2
Венесуэла
1:0 Сармиенто – 40'     1:1 Кадис – 64'     1:2 Бельо – 74'    
Удаления: Валенсия – 22' / нет

На 40-й минуте счёт в матче открыл хавбек сборной Эквадора Джереми Сармиенто. Во втором тайме на 65-й минуте счёт сравнял форвард Венесуэлы Джондер Кадис. Голевая передача на счету экс-игрока ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломона Рондона. Итоговый результат на 75-й минуте подвёл полузащитник венесуэльцев Эдуард Бельо.

Отметим, Эквадор с 22-й минуты играл в меньшинстве. Лидер и капитан команды Эннер Валенсия получил прямую красную карточку.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko.

Также в группе Эквадора и Венесуэлы находятся национальные команды Мексики и Ямайки. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
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